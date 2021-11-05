Ученые назвали лучшую рыбу для снижения воспаления в организме

Воспаление - интересный процесс в организме. С одной стороны, оно помогает с болезнями и предотвращает инфекции, а с другой, если станет хроническим, то это уже представляет собой проблему и может привести к серьезным заболеваниям, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Виновниками риска хронического воспаления, являются выпечка, фаст-фуд и продукты с добавлением сахара. Но существуют также продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Один из самых полезных продуктов для борьбы с воспалениями - жирная рыба, и лучшей этом плане является скумбрия.

Двумя наиболее важными омега-3 для здоровья являются эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA), обе из которых содержатся в рыбе.

Жирная рыба, такая как скумбрия, является лучшим диетическим источником омега-3 жирных кислот. По данным International Journal of Molecular Sciences, скумбрия имеет самое высокое содержание омега-3 жирных кислот среди жирной рыбы: примерно 2,5-2,6 грамма омега-3 жира в 100 граммах.

Лосось, сардины, сельдь и форель тоже содержат высокие уровни омега-3, примерно 1-3,5 грамма на порцию.

Также омега-3 содержимся в более нежирной рыбе, такой как треска и морской окунь, но их количество намного меньше, примерно 0,1-0,3 грамма на порцию.