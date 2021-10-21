Байден выдвинул кандидатуру нового координатора по санкциям

Администрация американского президента Джо Байдена уведомила сенаторов о выдвижении на пост координатора американской санкционной политики кандидатуры Джеймса О'Брайена, сообщает Газета.ru.

По данным пресс-службы Белого дома, уведомление было направлено в верхнюю палату Конгресса США. Законодатели должны утвердить кандидатуру.

Байден уже 6 октября объявлял о том, что рассчитывает назначить О'Брайена на этот пост в структуре Госдепартамента США. Тот, кто занимает это место, имеет дипломатический ранг посла.

Сейчас О'Брайен руководит крупной вашингтонской консалтинговой компанией Albright Stonebridge Group. При администрации Барака Обамы, в 2015-2017 годах, он был назначен спецпосланником президента США по вопросам освобождения американских заложников за рубежом.

До этого, в 1989-2001, был старшим советником госсекретаря США Мадлен Олбрайт, а затем замначальника отдела политического планирования Госдепартамента США.