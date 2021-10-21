В России обнаружили новую мутацию "Дельты"

Разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 выявлена в единичных случаях в России, возможно ее широкое распространение, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии "Роспотребнадзора" Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.

"Вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus". В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница" , - сказал Хафизов.

Он уточнил, что вариант AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.