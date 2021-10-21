В Китае прогремел мощный взрыв в ресторане

Огромной силы взрыв утром 21 октября произошел в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая. В результате по меньшей мере три человека погибли, более 30 получили травмы, сообщает Обозреватель.

Причиной ЧП назвали утечку газа. Заведение располагалось в здании смешанного типа – жилом и коммерческом.

Момент взрыва попал на видеорегистраторы проезжавших рядом автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что ударная волна полностью разнесла часть здания, окна повыбивало и в соседних.

Все вокруг на этой улице усыпано бетоном и стеклом. При этом от самого барбекю-ресторана, отмечают местные медиа, не осталось ничего, кроме открытых балок.

Момент взрыва попал на видеорегистраторы

Обломки от здания разбросало на большое расстояние

К месту происшествия были направлены скорые, 25 пожарных машин и 110 спасателей. Сразу сообщалось известно об одной жертве взрыва, 33 пострадавших доставили в больницы.

последствия взрыва

Из-за ЧП в этом районе Шэньяна приостановили движение транспорта. Поисково-спасательные работы продолжались, на месте также работала полиция.