В Китае прогремел мощный взрыв в ресторане

Огромной силы взрыв утром 21 октября произошел в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая. В результате по меньшей мере три человека погибли, более 30 получили травмы, сообщает Обозреватель.

Причиной ЧП назвали утечку газа. Заведение располагалось в здании смешанного типа – жилом и коммерческом.

Момент взрыва попал на видеорегистраторы проезжавших рядом автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что ударная волна полностью разнесла часть здания, окна повыбивало и в соседних.

Все вокруг на этой улице усыпано бетоном и стеклом. При этом от самого барбекю-ресторана, отмечают местные медиа, не осталось ничего, кроме открытых балок.

Момент взрыва попал на видеорегистраторы
Момент взрыва попал на видеорегистраторы

Обломки от здания разбросало на большое расстояние
Обломки от здания разбросало на большое расстояние

К месту происшествия были направлены скорые, 25 пожарных машин и 110 спасателей. Сразу сообщалось известно об одной жертве взрыва, 33 пострадавших доставили в больницы.

последствия взрыва
последствия взрыва

Из-за ЧП в этом районе Шэньяна приостановили движение транспорта. Поисково-спасательные работы продолжались, на месте также работала полиция.

ЧП произошло в Шэньяне
ЧП произошло в Шэньяне

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