Боевики на Донбассе сбросили с беспилотников гранаты на позиции ВСУ

За минувшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования России на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Враг также сбросил гранаты на позиции Вооруженных сил Украины с помощью беспилотника Орлан-10, сообщает Обозреватель.

Оккупанты стреляли в направлении Березового, Красногоровки, Золотого-4, Новолуганского, Троицкого, Причепиловки, Новотошковского, Новоселовки-2 и Верхнеторецкого.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его доставили в госпиталь. По словам врачей, состояние здоровья раненого удовлетворительное. Бойцы ВСУ открывали огонь в ответ, чтобы прекратить активность оккупантов.

С начала текущих суток, 21 октября, на Донбассе зафиксировали еще одно нарушение со стороны врага. Он открыл огонь в районе Луганского. Потери оккупантов уточняются.