Рост цен на квартиры вторичного рынка замедлился

Лидером по росту стоимости стал Тернополь, аутсайдером — Луцк, пишет Леся Панченко, РБК-Украина.

За сентябрь 2021 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке Украины снизилась более чем на 3%: с 929 долл/кв. м до 901 долл/кв. м, говорится в исследовании Ассоциации специалистов по недвижимости Украины и геоинформационного портала "Увекон".

Цены на 1-комнатные квартиры уменьшились в среднем на 0,6% (с 957 долл/кв. м до 951 долл/кв. м), стоимость 2-комнатных квартир уменьшилась на 2% (с 886 долл/кв. м до 860 долл/кв. м), на 3-комнатные квартиры упали в цене на 4,6% (с 879 долл/кв. м до 838 долл/кв. м), Стоимость 4-комнатных квартир уменьшилась больше всего — почти на 8% (с 1227 долл/кв. м до 1131 долл/кв. м).

В областных центрах Украины наблюдается "консервация" вторичного рынка жилья: рост стоимости значительно замедляется. Так, по итогам сентября средняя стоимость квартир на вторичном рынке в областных центрах увеличилась на 0,8% — с 804 долл/кв. м по итогам августа до 810 долл/кв. м в сентябре.

Лидером по росту стоимости стал Тернополь — за сентябрь квартиры в этом областном центре подорожали на 4,3%. Ближайшие к нему по темпам роста Львов (2,5%) и Ивано-Франковск (2,4%).

Больше всего потеряли в цене квартиры в Луцке — минус 2,1%, за ним Херсон (минус 1,3%).

Киев — единственный из областных центров, в котором цена за сентябрь не изменилась.

По регионам (областным центрам) Украины средние цены на жилье вторичного рынка за сентябрь 2021 года изменились следующим образом: