Отставка Абрамовского и госбюджет-2022: повестка дня ВР

Сегодня, 21 октября, народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание. Сразу после завершения которого парламентарии начнут внеочередное.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт ВРУ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Так, в первом чтении парламентарии продолжат рассматривать законопроект 6000 – поправки в Государственный бюджет Украины на 2022 год.

Во втором чтении Верховной Радой будет рассмотрена отставка министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Кроме этого, к рассмотрению на заседаниях включены законопроекты о внесении изменений в: