Отставка Абрамовского и госбюджет-2022: повестка дня ВР
Сегодня, 21 октября, народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание. Сразу после завершения которого парламентарии начнут внеочередное. Об этом, со ссылкой на сайт ВРУ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Так, в первом чтении парламентарии продолжат рассматривать законопроект 6000 – поправки в Государственный бюджет Украины на 2022 год.
Во втором чтении Верховной Радой будет рассмотрена отставка министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Кроме этого, к рассмотрению на заседаниях включены законопроекты о внесении изменений в:
- ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (первое чтение);
- Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня – День украинской государственности (первое чтение);
- ЗУ "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства иностранцами и лицами без гражданства (первое чтение);
- внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции (первое чтение);
- Налогового кодекса Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение);
- Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (второе чтение);
- в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (второе чтение).