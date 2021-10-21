В Индии более 1 млрд человек привились одной дозой вакцины

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что более 1 миллиарда человек в Индии получили одну из двух доз вакцин, сообщает Газета.ru.

«Поздравляем Индию!» , — написал Мандавия под картинкой в Twitter о числе вакцинированных.

20 октября Минздрав Индии сообщал, что в стране одним компонентом вакцины привилось более 990 млн человек, а двумя - более 700 млн граждан.

Индия стала второй страной, привившей более 1 миллиарда человек от COVID. 16 сентября стало известно, что в Китае уже более 1 млрд человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, это составляет около 70% всего населения страны.