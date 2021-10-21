Саакашвили не прекратит голодовку: экс-президент призвал оппозицию объединиться

Третий президент Грузии, глава исполкома украинского Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сказал, что пока он находится в тюрьме, он не прекратит голодовку и готов умереть. Политик призвал оппозиционные партии страны объединиться, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на Facebook-странице Саакашвили. По его словам, цель его голодовки и других действий – помочь грузинскому народу "спастись из болота" . Он сказал, что прекратит голодовку только в случае справедливого правосудия для людей, которые пострадали от политических преследований.

"В то же время, я хочу сохранить рассудок и трудолюбие до конца. Поэтому я согласен с медицинским вмешательством врачей, которое поможет мне бодрствовать и даже при очень ограниченном, но все же участии в текущих событиях, чтобы я мог помочь Грузии, насколько это возможно" , – отмечал он.

Саакашвили также заявил, что оппозиционным силам нужно объединится под руководством главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелиа.