Саакашвили не прекратит голодовку: экс-президент призвал оппозицию объединиться
Третий президент Грузии, глава исполкома украинского Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сказал, что пока он находится в тюрьме, он не прекратит голодовку и готов умереть. Политик призвал оппозиционные партии страны объединиться, сообщает Обозреватель.
Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на Facebook-странице Саакашвили. По его словам, цель его голодовки и других действий – помочь грузинскому народу
"спастись из болота". Он сказал, что прекратит голодовку только в случае справедливого правосудия для людей, которые пострадали от политических преследований.
"В то же время, я хочу сохранить рассудок и трудолюбие до конца. Поэтому я согласен с медицинским вмешательством врачей, которое поможет мне бодрствовать и даже при очень ограниченном, но все же участии в текущих событиях, чтобы я мог помочь Грузии, насколько это возможно", – отмечал он.
Саакашвили также заявил, что оппозиционным силам нужно объединится под руководством главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелиа.
"Самым важным для этого является для всех нас, политических партий и граждан, взяться за руки и победить на выборах и защитить результаты выборов", – добавил он.