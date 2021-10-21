УЗ развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирования на вокзалах

С 21 октября на крупнейших железнодорожных вокзалах страны работают пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Вакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата.

Об этом сообщила﻿ пресс-служба Укрзализныци.

Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы.

Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн.

Кроме того, начинают работать пункты бесплатной вакцинации на железнодорожных вокзалах Киева, Харькова, Одессы и Днепра.

Фото: УЗ

В дальнейшем УЗ планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования, отметили в пресс-службе.