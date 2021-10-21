23-24 октября перекроют центр столицы и четыре моста
23-24 октября в связи с проведением марафона движение транспорта в столице будет ограничено, сообщает 24 Канал.
23-24 октября в Киеве состоится марафон, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км. В связи с этим событием предусмотрено ограничение транспортного движения.
Перекрытия планируются очень масштабные, центральная часть города будет фактически парализована. Кроме этого будет перекрыто четыре моста: Северный, Гаванский Пешеходный и мост Патона.
По информации организаторов, график перекрытия улиц 23-24 октября:
- ул. Владимирский проезд – с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября;
- ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской) – с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября.
График перекрытия улиц 24 октября:
- ул. Аллы Тарасовой – с 05:00 до 22:00;
- ул. Малая Житомирская – с 05:00 до 22:00;
- ул. Трехсвятительская – с 05:00 до 22:00;
- ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 05:00 до 22:00;
- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 05:00 до 22:00;
- ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) – с 08:00 до 16:00;
- ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ру Шевченко) – с 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) – с 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) – с 08:00 до 10:30;
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 08:00 до 12:00
- площадь Победы – с 08:00 до 10:30;
- ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) – с 08:00 до 11:00;
- ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) – с 08:00 до 11:00;
- ул. Жилянская – с 08:00 до 11:00;
- ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) – с 08:00 до 11:00;
- ул. Крещатик – с 08:00 до 12:00;
- Европейская площадь – с 08:00 до 12:00;
- Музейный переулок – с 08:00 до 12:00;
- ул. М. Грушевского – с 08:00 до 12:00;
- Петровская аллея – с 08:00 до 12:30;
- Парковая дорога – с 08:00 до 12:30;
- Днепровский спуск (в направлении моста Патона) – с 08:30 до 13:00;
- аллея Героев Крут – с 08:30 до 12:30;
- ул. Лаврская – с 08:30 до 13:00;
- ул. Запечерная – с 08:30 до 13:00;
- б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) – с 08:30 до 13:00;
- ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) – с 08:30 до 13:00;
- просп. Соборности – с 8:45 до 13:00;
- ул. Сверстюка – с 8:45 до 13:00;
- Русановский канал – с 8:45 до 13:00;
- ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;
- Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;
- Набережное шоссе (в направлении моста Патона) – с 8:45 до 13:30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) – с 8:45 до 15:30;
- ул. Трухановская – с 09:00 до 14:30;
- Парк Муромец – с 09:30 до 15:00;
- ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) – с 09:30 до 14:30;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) – с 09:30 до 15:30;
- Гаванский мост – с 09:30 до 15:30;
- ул. Нижний Вал – с 08:00 до 15:30;
- ул. Глыбочицкая – с 08:00 до 15:30;
- Глыбочицкий проезд – с 08:00 до 15:30;
- ул. Вячеслава Черновола – с 08:00 до 16:00;
- ул. Сечевых Стрельцов – с 08:00 до 16:00.