Спустя 4 года на месте ДТП с Зайцевой в Харькове устанавливают столбики

На месте смертельной аварии в Харькове устанавливают металлические столбики. Если бы это сделали вовремя, жизни шестерых человек удалось бы спасти, сообщает УНИАН.

Столбики начали обустраивать на улице Сумской – именно здесь четыре года назад на перекрестке водитель Lexus Елена Зайцева проехала на красный свет светофора с превышением скорости, врезалась в другое авто и сбила группу пешеходов.

Установку столбиков должны завершить к концу дня, утверждают дорожные рабочие. Однако, сколько именно их должно быть, а также какая организация или служба за это отвечает, осталось неизвестным. Между тем, дорога, где работают рабочие, была частично и временно перекрыта.