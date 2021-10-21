Задержание украинца в Турции: МИД отреагировал на ситуацию

От Турции пока не поступали официальные заявления о задержании украинца среди группы шпионов. Украина уже обратилась в правоохранительные органы иностранной страны, чтобы проверить появившуюся в медиа информацию. Об этом рассказал представитель МИД Олег Николенко, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали" , – сказал Николенко.

Он отметил, что, по поручению Министерства иностранных дел, Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось к правоохранительным органам Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения нашего гражданина и детали дела, а также получить разрешение на его посещение консулом.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что в Турции задержали 6 человек по обвинению в политическом и военном шпионаже. Сообщалось, что среди арестованных может быть один украинец.