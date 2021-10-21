Украина будет четвертой по военной мощи в НАТО – Арестович
Арестович считает, что по военной мощи Украина заняла бы четвертое место в НАТО, сообщает Деловая столица.
Об этом спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил в эфире телеканала "НАШ".
"Мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи. Потому что, кроме Соединенных Штатов и Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи. По крайней мере, по сухопутному компоненту, и принятие Украины в НАТО – это означает и новые возможности для НАТО так же", – сказал он.
Арестович подчеркнул, что технически Украина готова вступить в Альянс.
"Вопрос состоит в чем – и это сами представители НАТО говорили, – что вступление в НАТО – это политическое решение", – объяснил он.