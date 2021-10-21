13 млрд прибыли за полугодие: результат деятельности топ-14 госкомпаний

14 крупнейших государственных компаний Украины, избранных правительством для реформирования корпоративного управления, отчитались об общем доходе на сумму около 13 млрд грн за первое полугодие 2021 года, сообщает Марлин.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансовых планов этих компаний.

8 из 14 предприятий отчитались о прибыли на общую сумму 14,8 млрд грн. Наибольшие прибыли получили Укргидроэнерго на сумму 6,2 млрд грн; Оператор газотранспортной системы Украины - 5,6 млрд грн; Энергоатом - 1,1 млрд грн и Администрация морских портов - 944 млн грн.

Суммарный ущерб шести других компаний составляет 1,9 млрд гривен.

Финансовый результат государственных компаний за полугодие 2021 года

Среди убыточных предприятий вновь оказались Укрзализныця с 1,4 млрд грн ущерба, Украэрорух с 260 млн ущерба и Держпродзернокорпорация - 87 млн грн ущерба. Автомобильные дороги Украины и Аэропорт "Борисполь" получили по 73 млн грн убытков, а Укрпочта - 9,7 млн грн.

Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений из-за COVID-19. В этот перечень не включен финансовый результат Нафтогаза, который возглавил список прибыльных компаний по результатам первого квартала, поскольку компания не представила отчет о финансовых результатах в Минэкономики и отказалась предоставлять его на запрос Марлин.

"Такой документ не содержит информации, представляющей общественный интерес (общественно необходимой)", - так в Нафтогазе объяснили отказ предоставлять общие финансовые результаты своей деятельности за полугодие.

На сайте компании последний обнародованный финотчет датирован 2020 годом.

В Марлин отмечают, что отсутствие финансового отчета компании Нафтогаз в публичной плоскости и непредоставление такого отчета Минэкономики в соответствии с действующим законодательством, делает невозможным контроль общества и правительства за деятельностью крупного газового предприятия.

Приведенные финансовые показатели являются промежуточными. Окончательные выводы о финансовом состоянии топ-15 госкомпаний можно будет сделать по результатам всего 2021 года.