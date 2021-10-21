Обанкротившийся SsangYong нашел покупателя

Желание приобрести компанию выразил южнокорейский производитель электроавтобусов Edison Motors, сообщает Автоцентр.

В 2020 году SsangYong пришлось собственноручно расставить все точки над «и», подав заявление о банкротстве. Причиной стала невозможность покрыть срочные долги в размере 148 миллионов долларов. После чего марке начали активно искать покупателя. По некоторым данным, наконец-то все идет к завершению – желание приобрести компанию выразил южнокорейский производитель электроавтобусов Edison Motors.

Предварительно, сумма сделки составляет 260 миллионов долларов. Но, поскольку SsangYong Motor находится под внешним управлением, на каждое действие необходимо одобрение суда. Если последний даст добро, все решится в конце ноября нынешнего года. Обанкротившийся SsangYong и Edison Motors подпишут окончательное соглашение.

Edison Motors – относительно молодая компания, основанная в 2015 году. Ее основная специализация – производство электрических автобусов и разработка электрогрузовиков. Как только у SsangYong появится новый владелец, марка надеется вступить в электрическую гонку наравне с другими автопроизводителями.