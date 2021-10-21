В ТКГ рассказали о состоянии Кравчука

Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук проходит лечение в Германии. Об этом в эфире канала НАШ рассказал спикер делегации Алексей Арестович, сообщает Корреспондент.

"Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она довольно успешная. Увидим ли мы его до конца года - неизвестно. Перед операцией он сказал, что процент на успех не такой большой, тем не менее, все удачно, я думаю, что он придет в себя" , - сказал Арестович. ﻿

При этом он не стал прогнозировать, вернется ли Кравчук к переговорному процессу - этот вопрос в компетенции врачей.

Напомним, об ухудшении здоровья первого президента стало известно 28 июня, когда он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции.

29 июня Кравчуку сделали операцию на сердце. Операция прошла по плану и без каких-либо побочных проблем, утверждал источник в окружении Кравчука.