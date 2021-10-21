Chevrolet анонсировал свой самый мощный двигатель

Подразделение Chevrolet Performance презентовало двигатель ZZ632/1000. Это самый большой и самый мощный "мотор в ящике" (англ. crate engine), который предлагается для мастеров тюнинга и автогонщиков.﻿, сообщает Обозреватель.

Атмосферный мотор V8 имеет объем 10348 см3. Он развивает внушительную мощность 1004 л.с., а крутящий момент достигает 1188 Нм.

"Это самый большой и самый крутой мотор в ящике, который мы когда-либо создавали, – комментирует Расс О`Бленс, руководитель GM Performance & Racing Propulsion. – Модель ZZ632 находится на вершине линейки моторов для тюнеров по своим техническим характеристикам. Он развивает невероятную мощность".

Новинка относится к классическому семейству Big Block V8. Пиковая мощность достигается при 6600 об/мин, а максимальные обороты рекомендуют ограничить отметкой в 7000 об/мин.

Пиковая мощность достигается при 6600 об/мин, а максимальные обороты рекомендуют ограничить отметкой в 7000 об/мин. Источник: General Motors

Топливная смесь поступает в цилиндры через восемь форсунок, а алюминиевая головка блока обработана на высокоточных станках с ЧПУ, что обеспечивает высокую производительность работы двигателя. Главной конструктивной особенностью новинки являются симметричные впускные и выпускные каналы. Дело в том, что традиционно у мотором семейства Big Block геометрия каналов отличалась от цилиндра к цилиндру. А у ZZ632 все они имеют одинаковую длину, объем и расположение. Это позволило добиться одинаковой отдачи от всех восьми цилиндров.

Данную конструкцию головки блока назвали RS-X Symmetrical Port в честь автора – моториста Рона Сперри, который более 50 лет создает мощные моторы для спортивных и гоночных машин концерна General Motors. Впервые симметричные каналы Сперри применил на моторе Small Block V8 LS1 третьего поколения, который дебютировал в 1997 году на Chevrolet Corvette.

По сравнению с родственным мотором ZZ572 объем увеличили с 9,4 до 10,4 л за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня. Также были модифицированы чугунный блок цилиндров и шатуны. Крепление коренных подшипников на четырех болтах и кованный коленвал обеспечивают прочность и надежность конструкции. Во время стендовых испытаний этот мотор выдержал на динамометрическом стенде более 200 симулированных стартов в режиме "дрэг-рейсинга".

Двигатель ZZ632/1000 будет представлен широкой общественности на ежегодной выставке тюнинга и аксессуаров SEMA-2021, которая будет проходит с 2 по 5 ноября в Лас-Вегасе. Подразделение Chevrolet Performance начнет поставку новинки всем желающим в начале будущего года.