Китай провел два испытания гиперзвукового оружия – FT

Китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия минувшим летом. Речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие, сообщает ТАСС.

Ранее Financial Times проинформировала об одном испытании, проведенном 13 августа. Теперь, по сведениям издания со ссылкой на четыре источника знакомых с оценками американской разведки, стало известно еще об одном испытании ГЛА, осуществленном 27 июля.

Первое, согласно заявлению информированных лиц, буквально ошеломило Пентагон и разведку США, потому что Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которыми не обладают Соединенные Штаты.

По сведениям газеты, ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, которая входит в состав государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Источники издания подчеркнули, что запуск ГЛА был осуществлен с помощью ракеты семейства "Чанчжэн", созданной дочерним предприятием CASC.