В Хмельницкой области с 23 октября ужесточат карантин

В Хмельницкой области с 23 октября вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19. Об этом, ссылаясь на﻿ пресс-службу Хмельницкой облгосадминистрации, сообщает УНИАН.

Как передали в ОГА, соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В настоящее время область оказалась на пороге "красной" зоны. Поэтому, чтобы не допустить локдауна и уменьшить темпы распространения COVID-19 среди жителей области, необходимо определиться с дополнительными противоэпидемическими мерами и активизировать вакцинальную кампанию" , – говорится в сообщении.

Согласно решению, с 23 октября продовольственные и непродовольственные рынки, учреждения торговли и сферы услуг, отели и хостелы будут работать при наличии у работников отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа, или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой (желтые сертификаты).

Барам, ресторанам, кафе, спортзалам, фитнес-центрам, бассейнам, учреждениям культуры будет разрешено работать при условии наличия у их сотрудников и посетителей аналогичных документов. Такие же условия касаются и проведения всех массовых мероприятий.

Также ограничена работа баров, ресторанов, кафе (кроме осуществления адресной доставки заказов) с 06:00 до 23:00.

По состоянию на сегодня, 21 октября, "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. С 23 октября в "красную" зону попадет Сумская область.