В Чернобыльской зоне задержали российского сталкера

Пограничники обнаружили гражданина РФ, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма.

Об этом в четверг, 21 октября, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Турист-экстремал 24 лет оказался жителем Московской области. На территорию Украины он попал законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска.

В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» КоАП.

Иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.

