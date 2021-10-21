СБУ задержала в Луганской области бывшего боевика "ЛНР"

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований "ЛНР", который пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Об этом говорится в сообщении﻿ СБУ.

"По информации СБУ, в ряды боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники" , - сообщили в спецслужбе.

Позже задержанный покинул ряды боевиков и скрывался на неподконтрольной части Луганской области.

"Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры забежными пресечения в виде содержания под стражей" , - отметили в СБУ.

Также правоохранительные органы проверяют причастность задержанного к совершению других тяжких преступлений.