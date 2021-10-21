НБУ назвал нарушителей нормативов. Среди них – ПриватБанк и Ощадбанк

Нормативы Национального банка Украины по состоянию на 1 октября 2021 года нарушали четыре банка. Проминвестбанк – три, Индустриалбанк – два, а государственные Ощадбанк и Приватбанк – по одному, сообщает UBR.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции, который не должен превышать 10%, нарушали Ощадбанк (135,7%), Проминвестбанк (106,93%), Приватбанк (80,25%) и Индустриалбанк (19,56%).

В то же время нарушителями норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 25%) стали Проминвестбанк (88,3%) и Индустриалбанк (44,08%).

Проминвестбанк, который летом отнесли к категории проблемных, нарушал еще один норматив – риска общей короткой открытой валютной позиции (не более 10%) – с показателем 131,27%.