В Киеве почти половина перевозчиков не вышла на маршруты

Центральный автовокзал в Киеве (Демеевка) потерял 40% рейсов в первое утро новых ограничений на транспорте. Перевозчики отказались выходить на маршруты, рассказал представитель компании-оператора Центрального автовокзала Максим Скляренко во время брифинга, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

По его словам, перевозчики еще накануне вечером предупредили, что не выставят автобусы на рейсы. Теперь они собирают пассажиров неподалеку, за территорией вокзала, на нелегальной стоянке.

В то же время на официальном автовокзале остались преимущественно международные перевозчики.

На центральном автовокзале работает рейдовая группа Нацполиции и Госпотребслужбы. Они проверяют наличие сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на COVID у водителей и пассажиров. Нарушений пока не было.

Представитель Госпродпотребслужбы Виктор Сергиенко пояснил, что рейдовые группы сегодня вышли на официальные объекты перевозок.

"Нелегалов" же будет проверять полиция на дорогах между областями. По его словам, высаживать из автобусов пассажиров не будут, но на водителя составят протокол.

Так, за перевозку пассажиров без тестов или сертификатов им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. Они касаются, в частности, правил перевозок на железной дороге. Так, пассажиры должны предоставить не только билет на транспорт и паспорт, но и доказательство о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.