Предсерийный Tesla Cybertruck попался на тестах

Tesla проводит ходовые испытания электрического пикапа Cybertruck. Прототип постепенно обретает серийный облик, сообщает Обозреватель.

Несмотря на то, что компания Tesla в очередной раз перенесла старт производства электрического пикапа Cybertruck, работы над машиной продолжаются полным ходом.

В компании продолжают работу над пикапом. В частности, недавно автомобиль был замечен на тестах. От футуристического концепта двухлетней давности его отличает наличие привычных зеркал заднего вида, "дворников", светодиодных дневных ходовых огней и колес с привычными колесными дисками.

Напомним, что Cybertruck был представлен Илоном Маском 2 года назад, а его серийный выпуск был запланирован на конец нынешнего года. Однако, вопреки обещаниям, автомобиль скорее всего появится в конце будущего года. Это означает, что конкуренты из Rivian, GMC Hummer и Ford отберут у модели часть покупателей.

С учетом того, что Tesla удалила цены из конфигуратора Cybertruck, можно предположить, что они будут отличаться от указанных ранее. Напомним, что первоначально базовую одномоторную заднеприводную версию Cybertruck оценивали в $39 900, двухмоторную – в $49 900, а трехмоторную – $69 900.