Утром в четверг, 21 октября, в Луцке произошел пожар в зоопарке, который находится в Центральном парке отдыха им. Леси Украинки. Сгорел деревянный домик размером 2 на 3 метра, где жили обезьяны.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Волынской области.

Огонь ликвидирован в 7:19, погибли три обезьяны породы "Черноволосый мангобей".

Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

Зоопарк будет закрыт два дня - сегодня, 21 октября, и завтра, сообщили на странице Луцкого зоопарка в Facebook.