Нафтогаз подписал три меморандума с иностранными компаниями

НАК «Нафтогаз Украины» подписала меморандумы о взаимопонимании с иностранными компаниями – Dragon Oil из ОАЭ, азербайджанской SOCAR AQS, американскими Helmerich&Payne, Inc. («H&P») и 3 Seas Energy, заявили в пресс-службе «Нафтогаза», сообщает Enkorr.

Подписание документов прошло в рамках Украинского газового инвестиционного конгресса.

«Эти меморандумы формируют основу для партнерства, планируемого в рамках новых стратегических проектов, таких как освоение участков Черного моря и залежей газа в плотных породах, а также по направлению увеличения эффективности добычи на истощенных месторождениях», – отмечается в сообщении.

Комментируя планы компании, глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко напомнил, что совокупный потенциал месторождений НАК достигает ​​600 млрд кубометров газа.

«В наших планах на ближайшие годы – разведка и освоение новых участков в Черном море, разработка плотных и глубоких залежей газа. Реализация этих инициатив требует более $20 млрд инвестиций, а также современных технологий, которые еще не развиты в Украине должным образом. Поэтому нам важно привлекать партнеров и инвесторов, чтобы результативно и быстро воплотить наши планы», – сказал глава компании.

В частности, «Нафтогаз» планирует сотрудничать с Dragon Oil в сфере изучения и освоения участков Черного моря. В компании отмечают, что Dragon Oil уже 20 лет работает на Каспийском шельфе, в рамках соглашений о разделе продукции с правительством Туркменистана, и за это время инвестировал в его разработку около $7 млрд.

Меморандум с SOCAR AQS, интегрированной компанией по управлению бурением и строительством скважин, также предполагает сотрудничество при освоении черноморских участков. Азербайджанская компания имеет большой опыт бурения на шельфе Каспийского моря и собственный буровой флот для работы на море.

Сотрудничество с 3 Seas Energy и H&P планируется сосредоточить на разработке плотных коллекторов по всей Украине. 3 Seas Energy также будет способствовать повышению эффективности разработки уже истощенных месторождений в пределах Product Enhancement Contract (PEC). В свою очередь H&P, крупнейшая буровая компания в мире, сможет способствовать повышению эффективности работы внутреннего бурового подрядчика «Нафтогаза» – «Укрбургаза».