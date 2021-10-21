У Разумкова осталось шестеро из 40 охранников

Дмитрий Разумков, который из спикера Верховной Рады превратился в рядового народного депутата по-прежнему находится под присмотром бойцов Управления госохраны, сообщает Страна UA.

Буквально недавно Дмитрий в эфирах нескольких телеканалов рассказывал о своей охране. Он сказал, что не усиливал меры безопасности после покушения на жизнь Сергея Шефира, когда тому обстреляли машину. Более того, Разумков признался, что и сам ездил на небронированном авто.

Но политик недоумевал, почему ему внезапно сменили начальника охраны, при том, что остальных сотрудников оставили прежними.

"Когда Разумков был на посту, для обеспечения его безопасности было задействовано более 40 сотрудников УГО. Хотя для таких высокопоставленных лиц штат охраны может достигать и сотни человек. Сейчас же на него и семью осталось 6 человек, которые работают вахтовым методом" , - говорит наш источник.

Охранник возле особняка Разумкова бдит за порядком, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Журналисты стали свидетелями того, как супруга политика заехала во двор их особняка на Софиевской Борщаговке и высаживала детей из авто. При этом, с территории вышел мужчина, который внимательно смотрел по сторонам за обстановкой. И сработали камеры видеонаблюдения на сторожевой будке.

Отметим, что в Украине госохрана полагается президенту, спикеру и его первому заму, премьеру и первому вице-премьер министру, генпрокурору, министру иностранных дел, главе Конституционного и Верховного суда.

Во время каденции гаранта также охраняются члены его семьи. А после завершения полномочий сотрудники УГО обеспечивают его безопасность пожизненно.