Кандидаты в судьи КС не смогли ответить на элементарные вопросы на конкурсе
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Офис президента продвигает в судьи Конституционного Суда нечестных кандидатов без опыта и соответствующего уровня знаний, но с состоянием непонятного происхождения. Об этом он написал в своем Facebook
"Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов. КГБшник Погорецкий (которого в КСУ тянет Татаров) не может ответить на элементарный вопрос", – пишет Шабунин.
Другая претендентка на судью КСУ, по его словам,
"не знает значения латинского выражения... "Dura lex sed lex" (закон суров, но он закон)".
Также он возмутился отсутствием у комиссии вопросов к еще одной кандидатке о наличии у нее элитной недвижимости.
"Кстати, комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму", – написал председатель правления.
По мнению главы ЦПК, глава КСУ Александр Тупицкий
"продажная тварь", но "кандидаты, которых Офис президента пихает на его место", ничем не лучше.
Кроме того, судьи КС будут занимать должность 9 лет.
По его словам, судья Конституционного Суда – это вершина юридической карьеры, и во всем мире в КСУ попадают лучшие юристы нации.