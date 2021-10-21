Кандидаты в судьи КС не смогли ответить на элементарные вопросы на конкурсе

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Офис президента продвигает в судьи Конституционного Суда нечестных кандидатов без опыта и соответствующего уровня знаний, но с состоянием непонятного происхождения. Об этом он написал﻿ в своем Facebook﻿

"Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов. КГБшник Погорецкий (которого в КСУ тянет Татаров) не может ответить на элементарный вопрос", – пишет Шабунин.

Другая претендентка на судью КСУ, по его словам, "не знает значения латинского выражения... "Dura lex sed lex" (закон суров, но он закон)" .

Также он возмутился отсутствием у комиссии вопросов к еще одной кандидатке о наличии у нее элитной недвижимости.

"Кстати, комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму", – написал председатель правления.

По мнению главы ЦПК, глава КСУ Александр Тупицкий "продажная тварь" , но "кандидаты, которых Офис президента пихает на его место", ничем не лучше.

Кроме того, судьи КС будут занимать должность 9 лет.

По его словам, судья Конституционного Суда – это вершина юридической карьеры, и во всем мире в КСУ попадают лучшие юристы нации.