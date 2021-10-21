Кароль анонсировала выход нового альбома
Релиз новой работы о бывших отношениях исполнительницы запланирован на 29 октября текущего года, сообщает Корреспондент.
Популярная украинская певица Тина Кароль объявила о выходе нового альбома под названием Двойной рай. Об этом она написала в Instagram.
"Двойной рай посвящен человеку и отношениям, от которых мы оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей воле", - написала Тина.
Кроме этого, певица опубликовала промо-кадры к новому альбому, на которых предстала в соблазнительном образе. Она позировала в черной майке и мини-шортах с собранными в пучок волосами.
"Выбирая основным стилем альбома ритм-н-блюз, Тина Кароль становится подчеркнуто откровенной в своей сексуальности и близости. Не теряя своей опоры, певица фокусируется на фирменных сложных нотах", - говорится в описании альбома.