Кароль анонсировала выход нового альбома

Релиз новой работы о бывших отношениях исполнительницы запланирован на 29 октября текущего года, сообщает Корреспондент.

Популярная украинская певица Тина Кароль объявила о выходе нового альбома под названием Двойной рай. Об этом она написала в Instagram.

"Двойной рай посвящен человеку и отношениям, от которых мы оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей воле", - написала Тина.

Кроме этого, певица опубликовала промо-кадры к новому альбому, на которых предстала в соблазнительном образе. Она позировала в черной майке и мини-шортах с собранными в пучок волосами.

"Выбирая основным стилем альбома ритм-н-блюз, Тина Кароль становится подчеркнуто откровенной в своей сексуальности и близости. Не теряя своей опоры, певица фокусируется на фирменных сложных нотах", - говорится в описании альбома.
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Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol)

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