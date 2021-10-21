Кароль анонсировала выход нового альбома

Релиз новой работы о бывших отношениях исполнительницы запланирован на 29 октября текущего года, сообщает Корреспондент.

Популярная украинская певица Тина Кароль объявила о выходе нового альбома под названием Двойной рай. Об этом она написала в Instagram.

"Двойной рай посвящен человеку и отношениям, от которых мы оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей воле" , - написала Тина.

Кроме этого, певица опубликовала промо-кадры к новому альбому, на которых предстала в соблазнительном образе. Она позировала в черной майке и мини-шортах с собранными в пучок волосами.