В Тбилиси сторонники Саакашвили устроили рекордную демонстрацию
В поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в столице Грузии собралась рекордная демонстрация за последние несколько лет, сообщает Новое время.
Сторонники Саакашвили на улицах Тбилиси требуют его освобождения.
Недовольные граждане Грузии вышли на уличные протесты после того, как стало известно о существенном ухудшении самочувствия бывшего лидера страны в результате объявленной им голодовки.
По разным данным, в уличных митингах приняли участие около 50 тыс. человек. Как сообщают СМИ, это едва ли не самая массовая протестная акция за девять лет в этой стране.