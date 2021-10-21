В Тбилиси сторонники Саакашвили устроили рекордную демонстрацию

В поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в столице Грузии собралась рекордная демонстрация за последние несколько лет﻿, сообщает Новое время.

Сторонники Саакашвили на улицах Тбилиси требуют его освобождения.

Недовольные граждане Грузии вышли на уличные протесты после того, как стало известно о существенном ухудшении самочувствия бывшего лидера страны в результате объявленной им голодовки.

По разным данным, в уличных митингах приняли участие около 50 тыс. человек. Как сообщают СМИ, это едва ли не самая массовая протестная акция за девять лет в этой стране.