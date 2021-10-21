В Украине задержали агента ФСБ России

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в Винницкой области агента ФСБ России, который прошел подготовку на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе следствия установлено, что гражданин Украины присоединился к «ЛНР» и прошел боевую подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы на Донбассе под руководством экс-сотрудника ФСБ с позывным Дикий.

По заданию кураторов он перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.