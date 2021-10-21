В Китае обнаружили гробницы возрастом около 1900 лет

Внутри древних усыпальниц находилось множество ритуальных предметов, сообщает Корреспондент.

Китайские археологи обнаружили в центральной провинции Хунань четыре гробницы возрастом около 1900 лет.

Внутри древних захоронений было обнаружено более сотни различных артефактов, среди которых керамика, а также изделия из железа, стекла, серебра и бронзы. Благодаря этим предметам, а также архитектуре и надписям на стене одной из усыпальниц удалось определить возраст самих гробниц.

Археологи предполагают, что сооружения относятся к периоду от династии Восточная Хань от (25-220 годы нашей эры) до эпохи Троецарствия (220-280 годы нашей эры), то есть они были построены примерно 1700-1900 лет назад.

Владельцами как минимум двух гробниц, были женщины. Об этом свидетельствуют найденные украшения и стеклянная посуда.

Отмечается, что открытие имеет большое значение для изучения погребальных обычаев, экономики, культуры и социального развития в период от начала правления династии Восточная Хань до эпохи Троецарствия на юге провинции Хунань.