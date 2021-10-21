Киву исключили из ОПЗЖ, в партии это опровергают

Нардепа Илью Киву исключили из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом он рассказал журналистам в Раде, сообщил﻿ Андрей Павловский.

По словам Кивы, это дело рук Юрия Бойко и Сергея Лёвочкина.

"Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям" , - заявил Кива.

Однако член ОПЗЖ Вадим Рабинович якобы опровергает эту информацию. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Также информацию об исключении Кивы из партии опроверг Юрий Бойко, сообщил﻿ депутат от ОПЗЖ Ринат Кузьмин.

"На мой вопрос об исключении Кивы из партии Юрий Бойко ответил, что эта информация - фейк, никто Киву не исключал и сейчас готовится партийное опровержение для СМИ. Правда, сам Кива уже подтвердил своё исключение. Для меня, например, все происходящее - полная неожиданность, если не сказать больше. Если фейк - ждём опровержения. Не фейк - ждём объяснения" , - написал Кузьмин. ﻿

ОПЗЖ уже обнародовала﻿ официальное заявление, в котором назвала манипуляцией информацию об исключении нардепа Ильи Кивы.

Отмечается, что согласно уставу партии, партийные взыскания, в том числе исключение, на членов руководящего органа партии могут налагаться только по решению политического совета.

"Поскольку народные депутаты Украины ‒ члены депутатской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" являются членами высшего руководящего органа партии ‒ политического совета партии, то любые взыскания к ним могут быть применены исключительно по решению политического совета" , - подчеркивается в заявлении.

Видео, на котором Кива подтверждает свое исключение, в партии назвали "манипулятивным" и "смонтированным".