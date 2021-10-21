Советы, как правильно запекать овощи, чтобы они были полезными
Овощи – отличный вариант для обеда, завтрака и ужина, особенно осенью, когда они наиболее полезны. Но и их можно легко испортить – переварить, пережарить и от этого они потеряют все свойства, сообщает Обозреватель.
Шеф-повар Марко Черветти поделился полезными советами на своем YouTube-канале и рассказал, как правильно запекать разные овощи, чтобы они были полезными и вкусными.
1. Кабачок
Его смело можно запекать, а вот цукини может распадаться и может даже просто превратиться в кашу. Но если вы все же хотите его запечь – лучше это делать на низких температурах – 100-120 С.
2. Свекла
Ее также нужно запекать при низкой температуре, ни в коем случаи не добавлять соль и масло.
3. Лук
Именно его нужно запекать при высоких температурах, чтобы он внутри хорошо прожарился и был мягким.
4. Картофель
Чистить его не нужно, запекайте сначала при низкой температуре, а далее – при 180-190 С.
5. Брокколи
Если вы хотите, чтобы этот овощ был полезным – ошпарьте его кипятком, а далее – высушите и запекайте сначала при 100-120 С, а далее – 180 С на пару минут.
6. Перец
Его нужно запечь при очень высокой температуре, далее – остудите и можно добавить в любое блюдо.