Советы, как правильно запекать овощи, чтобы они были полезными

Овощи – отличный вариант для обеда, завтрака и ужина, особенно осенью, когда они наиболее полезны. Но и их можно легко испортить – переварить, пережарить и от этого они потеряют все свойства, сообщает Обозреватель.

Шеф-повар Марко Черветти поделился полезными советами на своем YouTube-канале и рассказал, как правильно запекать разные овощи, чтобы они были полезными и вкусными.

1. Кабачок

Как правильно запекать цукини. Источник: pixabay.com

Его смело можно запекать, а вот цукини может распадаться и может даже просто превратиться в кашу. Но если вы все же хотите его запечь – лучше это делать на низких температурах – 100-120 С.

2. Свекла

Как готовить свеклу. Источник: pixabay.com

Ее также нужно запекать при низкой температуре, ни в коем случаи не добавлять соль и масло.

3. Лук

Как запекать лук. Источник: pixabay.com

Именно его нужно запекать при высоких температурах, чтобы он внутри хорошо прожарился и был мягким.

4. Картофель

Как правильно запекать картофель. Источник: pixabay.com

Чистить его не нужно, запекайте сначала при низкой температуре, а далее – при 180-190 С.

5. Брокколи

Как правильно готовить брокколи. Источник: pixabay.com

Если вы хотите, чтобы этот овощ был полезным – ошпарьте его кипятком, а далее – высушите и запекайте сначала при 100-120 С, а далее – 180 С на пару минут.

6. Перец

Как запечь перец. Источник: pixabay.com

Его нужно запечь при очень высокой температуре, далее – остудите и можно добавить в любое блюдо.