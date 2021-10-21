В Украине бесплатно раздают автомобили: подробности

Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" отдают нуждающимся легковые автомобили совершенно бесплатно. Заявки от претендентов будут приниматься до 7 ноября, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится на странице OpenMarket (СЕТАМ) в Facebook. В списке имущества для безвозмездной передачи есть 6 легковых автомобилей разных марок и лет выпуска. Среди них: BMW 316 (1998 г.в.), BMW 318 (1996 г.в.), Renault Megane (2000 г.в.), Mitsubishi Galant, (2003 г.в.). Заявку на эти машины необходимо подать до 8 ноября нынешнего года.

Также есть возможность стать владельцем автомобиля Renault Kangoo (2006 г.в.). Соответствующую заявку просят подать не позднее 7 ноября. А желающие безвозмездно получить в пользование немецкую "классику" в виде Audi 100 (1989 г.в.), должны отправить свой запрос до 13 ноября.

В соответствии с постановлением КМУ, получить эти автомобили могут только юридические лица: органы государственной власти, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, учреждения исполнения наказаний, следственные изоляторы и воинские формирования. Также машины можно забрать на благотворительные цели, а также для переработки или утилизации. В заявке на получение авто необходимо обосновать потребность на получение такой помощи.