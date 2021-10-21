Обновлены правила въезда для невакцинированных: и снова "Вдома"

Украина обновила правила въезда для невакцинированных от коронавируса — теперь им необходимо снова устанавливать приложение "Вдома". Об этом, ссылаясь на Министерство цифровой транформации, сообщает Новое время.

Как рассказали в Минцифры, в приложении изменился функционал. Теперь его нужно устанавливать на 72 часа – до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген.

Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не будет.

Для регистрации в приложении "Вдома" нужно будет указать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и/или номер паспорта;

место самоизоляции;

номер телефона.

После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген тест. В приложение должен подтянуться отрицательный результат. Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, верифицированной Минздравом. После этого приложение можно удалить.

В случае положительного результата нужно позвонить своему семейному врачу.

Если же человек по каким-либо причинам не сделал тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы. Полиция избирательно проверит пребывание в месте самоизоляции.

Если же человек не захочет устанавливать приложение, то гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будет отказано во въезде на территорию Украины.