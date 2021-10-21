COVID-вакцинация: можно ли делать прививки аллергикам
Люди с аллергией могут колебаться по поводу вакцинации от COVID-19, поскольку считают, что прививки им навредят. Однако врачи уверяют, что если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо.
Об этом рассказали в Национальной службе здоровья.
Аллергия - это реакция иммунной системы на аллерген, а науке пока известно более 20 000 аллергенов, не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией. Поэтому если человек имеет аллергию, не связанную с вакцинами, то прививаться можно.
Противопоказанием к вакцинации не является аллергия на:
- еду,
- домашних животных,
- яд,
- факторы окружающей среды,
- латекс,
- пероральные лекарства,
- аллергический ринит.
Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают реакцию, ознакомьтесь с составом вакцины. Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава, а также можно ознакомиться с составом по этой ссылке. Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации.
"Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной", - добавили в сообщении.