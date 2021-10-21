Никитюк похвасталась подарками на 34-летие: что подарили

Во вторник, 19 октября, свой тридцать четвёртый день рождения отпраздновала известная украинская телеведущая Леся Никитюк. Артистка пригласила друзей и коллег, которые презентовали ей много тематических подарков, сообщает Обозреватель.

Звезда до последнего не рассказывала о том, как прошло празднование, чтобы показать в Instagram профессиональные фотографии с вечеринки в стиле 90-х и удивить фанатов. Свои обновки Леся распаковала только через два дня и параллельно показала их подписчикам.

Подруга Никитюк подошла к выбору презента очень оригинально и тщательно, поэтому подарила ей куклу "Барби" 1987 года выпуска. Дело в том, что у телеведущей есть детская травма из-за того, что ей не покупали такую игрушку в юном возрасте. Знаменитость даже рассказала, что с первой зарплаты купила себе "Барби", но потом отдала племяннице.

Кукла "Барби" 1987 года выпуска. Источник: Скриншот с Instagram @lesia_nikituk

Двое других знакомых Леси придумывали подарки, основываясь на взрослых предпочтениях подруги. Мужчины решили, что в доме артистки катастрофически не хватает сразу двух штопоров, поэтому теперь там не останется ни одной закрытой бутылки.

Штопоры Леси Никитюк. Источник: Скриншот с Instagram @lesia_nikituk

Не обошлось вечеринка в стиле 90-х и без классических презентов того времени. Так, у именинницы теперь будет чайный сервиз похожий на те, из которых пили еще наши бабушки и новое постельное белье.

Сервиз и постельное белье Леси Никитюк. Источник: Скриншот с Instagram @lesia_nikituk

Некоторые коллеги блогера выбрали для нее изысканные аксессуары и даже шкатулку для них. Теперь в коллекции Никитюк есть кольцо-трансформер, которое превращается в подвеску, комплект украшений с малахитом и бархатная подставка для всех драгоценностей.

Кольцо-подвеска. Источник: Скриншот с Instagram @lesia_nikituk

Комплект из сережек и подвески с малахитом. Источник: Скриншот с Instagram @lesia_nikituk

Шкатулка для украшений. Источник: Скриншот с Instagram @lesia_nikituk

Также телеведущей подарили много красивых цветов, которые простоят у батареи, пока не включат отопление, пошутила сама именинница.