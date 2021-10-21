В Южной Корее рабочие бастуют в костюмах из "Игры в кальмара"
Примерно 80 тысяч членов профсоюзов Южной Кореи собрались 20 октября в 13 различных городах страны на забастовки с требованием улучшить права работников. Большинство людей были одеты в костюмы из сериала "Игра в кальмара". Об этом, ссылаясь на западные СМИ, сообщает Рубрика.
В столице страны Сеуле 27000 человек собрались на протесты, что побудило местные власти разместить на улицах примерно 12 тысяч офицеров.
Руководитель корейского бюро Channel News Asia Лим Юн Сук написал в Twitter, что некоторые работники профсоюзов сказали, что они, как и персонажи сериала "Игра в кальмара", пытаются зарабатывать на жизнь.
Бывший работник южнокорейской компании Ssangyong Motors Ли Чанг-Кеун сказал, что некоторые сцены сериала было очень тяжело смотреть. Компания в 2009 году уволила тысячи сотрудников при подаче заявления о защите от банкротства.
"В "Игре в кальмара" вы видите персонажей, которые пытаются выжить после увольнения на работе. Пытаются управлять закусочными с жареной курицей или работают водителями. Это напомнило мне моих сотрудников, которые умерли", — сказал Ли Чанг-Кеун.
Митинг существенно нарушил строгую политику страны в отношении социального дистанцирования на фоне COVID-19 – стране разрешено собираться группами до восьми человек, если в нее входят четверо полностью привитых граждан.
Президент Кореи Мун Чжэ Ин также призвал членов профсоюзов не митинговать, чтобы предотвратить распространение коронавируса.