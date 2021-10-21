Новый кроссовер "ЗАЗ" оказался фейком: заявление компании

В сети появилась информация о том, что автоконцерн "ЗАЗ" будет выпускать новый кроссовер, получивший название "Одесса", сообщает УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе ЗАЗ данная информация является не достоверной.

Скриншот ЗАЗ

Как сообщалось, выпуск кроссовера планируют начать в конце 2022 года. Цена новинки будет стартовать от 550 тысяч гривен.

Основой для "ЗАЗ Одесса" станет китайский компактный кроссовер Besturn T77. Его с 2018 года выпускает FAW Group.

Как отмечалось, кроссовер получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. Разработчики установят 6-ступенчатую МКПП или 7-ступенчатый "робот".

База для "Одессы" – FAW Besturn T77 – впереди оснащена массивной решеткой радиатора, имеет светодиодное освещение, а также колеса диаметром от 17 до 19 дюймов. В салоне кроссовера есть цифровой электронный щиток приборов, мультимедийная система с Apple Carplay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, круговой обзор и панорамная крыша.