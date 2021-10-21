Названы самые дорогие бренды мира в 2021 году

Консалтинговое агентство Interbrand опубликовало обновлённый рейтинг самых дорогих компаний мира, сообщает 4PDA.

Первую пятёрку в топ-20, как и в прошлом году, заняли крупнейшие техногиганты, зато в оставшейся части списка произошли некоторые перемены — в частности, в этом году в перечень ворвалась автомобильная компания Илона Маска.

Самым дорогим брендом года аналитики вновь назвали Apple, оценив её в 408,25 миллиарда долларов США. Для сравнения, в 2020-м назад компания «стоила» $322,99 миллиарда. Вторую и третью строчку в рейтинге удержали Amazon и Microsoft (249,24 и 210,19 миллиарда долларов соответственно). Замыкают первую пятёрку компании Google и Samsung, за ними следуют представители других отраслей: Coca-Cola, Toyota. Mercedes-Benz. McDonald's и Disney.

Почти все компании, вошедшие в топ-20 (за исключением Intel и IBM), по итогам года прибавили в стоимости. При этом самой быстрорастущей оказалась Tesla, подорожавшая за год на целых 184%. Это позволило автопроизводителю сходу занять 14-е место в итоговом списке Interbrands 2021.

«Стоит отметить рост Tesla за последний год — трёхзначное увеличение стоимости бренда является беспрецедентным за последние 22 года. Tesla — это бренд, который олицетворяет важность направления, гибкости и участия, поэтому я не удивлён, что компания сделала самый большой скачок в рейтинге лучших мировых брендов в 2021 году», — заявил Чарльз Тревейл, генеральный директор Interbrand.

Стоит отметить, что аналитики оценивают бренды без учёта стоимости их акций — в этом случае речь шла бы о гораздо более крупных суммах.