Украинцам пообещали еще одно потепление: когда ждать

Украинцам пообещали еще одно потепление: когда ждать
Фото: Рixabay

По словам синоптика Натальи Диденко, период повышения температуры в Украине будет наблюдаться в конце октября. ﻿Об этом синоптик рассказала в своем Facebook, сообщает УНИАН.

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    По ее словам, после похолодания, которое ожидается уже в ближайшие дни, в Украине снова наступят "чудесные теплые дни".

    "Ориентировочно, с 27-29 октября!.. С середины следующей недели – потепление", – говорит она.

    При этом, сегодня и завтра в стране сохранится по-осеннему теплая погода, а потом придет резкое похолодание.

    Уже в субботу температура в Украине начнет стремительно снижаться. Особенно сильно похолодает в западных областях.

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