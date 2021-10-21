Украинцам пообещали еще одно потепление: когда ждать

По словам синоптика Натальи Диденко, период повышения температуры в Украине будет наблюдаться в конце октября. ﻿Об этом синоптик рассказала в своем Facebook, сообщает УНИАН.

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По ее словам, после похолодания, которое ожидается уже в ближайшие дни, в Украине снова наступят "чудесные теплые дни" .

"Ориентировочно, с 27-29 октября!.. С середины следующей недели – потепление", – говорит она.

При этом, сегодня и завтра в стране сохранится по-осеннему теплая погода, а потом придет резкое похолодание.

Уже в субботу температура в Украине начнет стремительно снижаться. Особенно сильно похолодает в западных областях.