"Мертвые души": СБУ вернула в бюджет более 10 млн грн

Служба безопасности Украины заявила об установлении более тысячи фактов неправомерного начисления пенсий и социальных выплат гражданам, зарегистрированным на территории Луганской области. Средства выплачивались "мертвым душам", то есть людям, которые умерли во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжила действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Поэтому пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители "ЛНР".

Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные. Значительный процент от этих незаконных операций поступал в бюджет "ЛНР" в виде налогов.

Сейчас отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки умерших "переселенцев" - аннулированы.

Пенсионному фонду и Фонду соцстрахования Украины в Луганской области возвращено более 10 млн гривен.

Факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицированы как мошенничество.

Продолжается работа по выявлению подобных фактов.