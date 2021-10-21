Не платят по кредитам: крупнейшие отрасли-должники

По состоянию на первое полугодие 2021 года портфель неработающих кредитов (NPL), предоставленных банками государственного сектора, составляет 295 млрд грн, сообщает УНИАН.

Самая большая доля сконцентрирована в оптовой и розничной торговле, в производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве и в отраслях, связанных с операциями с недвижимым имуществом, рассказали в Министерстве финансов Украины.

"Банки государственного сектора в текущем году продолжили работать над уменьшением объема неработающих кредитов. Так, за первое полугодие 2021 года портфель таких кредитов сократился на 5%, или на 15 млрд грн, до 295 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора уменьшилась на 2,8 процентных пункта до 54,6%" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что основным инструментом снижения уровня NPL остается списание проблемных активов с балансов банков.

"За январь-июнь текущего года банками государственного сектора за счет резервов было списано более 15 млрд грн. Также были проведены реструктуризации неработающих кредитов на почти 9 млрд грн, из которых более 6 млрд грн – в соответствии с нормами Закона Украины "О финансовой реструктуризации"" , - говорится в сообщении.

Неработающие кредиты:

Неработающие кредиты (nonperforming loans (NPL) – это сомнительные и безнадежные к возврату кредиты. В соответствии с рекомендациями МВФ, кредиты считают недействующими, если уплата основной суммы и процентов по ним просрочены: 1) на три месяца (90 дней) или больше; 2) меньше чем на 90 дней, однако согласно национальным нормам надзора считается, что обслуживание такого кредита является "слабым" или "неудовлетворительным".