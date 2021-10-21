В Днепре злоумышленники наживались, экономя на боевой технике для ООС

В Днепре правоохранители разоблачили "схему" присвоения госсредств с помощью установки б/у деталей на боевую технику для ООС под видом новых. "Схему" наладили должностные лица одного из частных предприятий.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, сообщает РБК-Украина.

По информации прокуратуры, предприятие победило в тендере на ремонт военной техники, общая сумма которого составляет 58 млн грн.

Указано, что тендерная документация содержала сведения о якобы имеющихся разрешениях на помещение, а также проведение таких работ.

"Используя арендованное помещение, работники предприятия разбирали бывшую в употреблении технику на детали, которые впоследствии реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых", – говорится в сообщении прокуратуры.

Пытаясь скрыть преступление, чиновники заключали фиктивные соглашения о "поставках новых запчастей". В дальнейшем такая техника направлялась в зону проведения ООС.

Правоохранители уже провели ряд обысков в помещениях предприятия и военного представительства, во время которых изъяли: документацию, военную технику, автомобили и т. д.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: в Днепре устанавливали бывшие в употреблении детали на боевую технику для ООС (gp.gov.ua)