Извержение вулкана на Пальме: токсичный газ достиг Украины

На острове Пальма (Канарский архипелаг, Испания) продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, токсические выбросы которого уже достигли территории Украины.

Об этом сообщил УкрГидрометцентр.

Ученые обнаружили перемещение по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (выделяется при вулканических извержениях). В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины.

Как отмечают ученые, угрозы нет, ведь "превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах - 10-15 км". Соответственно это не влияет значительным образом на воздух, которым мы дышим.

Укргидрометцентр

В случае выпадения осадков - образуется слабокислый дождь, который, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды.

По прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышенную концентрацию SO2 уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении.