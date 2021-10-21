В Раде хотят регулировать повестку дня КСУ

О необходимости регулирования формирования повестки дня суда в Раде заявили после включения в нее вопроса о рынке земли. Об этом рассказала в четверг, 21 октября, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, сообщает Корреспондент.

По ее словам, Конституционный суд включил в повестку дня дело о земельной реформе, хотя ранее его рассматривать не планировали.

"Сегодня Конституционный суд изменил ранее обнародованную повестку дня на эту неделю, и включил в нее дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины (одно из дел, которое касается так называемой "земельной реформы")", – написала она в своем Телеграм.

Она пожаловалась, что закон о КСУ не регулирует способ формирования повестки дня.