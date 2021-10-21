Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП

Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году, учитывая более длительное и существенное влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ, сообщает УНИАН.

В материалах регулятора отмечается, что в первом полугодии 2021 года восстановление экономики было слабее, чем ожидалось. Это обусловливалось рядом факторов, в частности, влиянием карантинных ограничений. Зато высокочастотные индикаторы экономической активности свидетельствуют об оживлении экономики во втором полугодии. Так, рекордный урожай ранних зерновых культур обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот. Оживление инвестиционной активности вместе с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой способствовали восстановлению строительства и промышленности.

"Однако, учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году" , - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей наряду с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году. Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%.