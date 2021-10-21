Депутаты готовят сюрприз для нарушителей ПДД

До нового года они планируют принять законопроект, который позволит гражданам заработать на нарушителях правил дорожного движения. К тому же уже действует разработанное специальное мобильное приложение фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах, на основании которого и будут выписываться штрафы, а также выплачиваться гонорары заявителям, сообщает Вести.

Для сохранения жизни, а не для заработка

Народные депутаты планируют в ближайшее время принять законопроект, который позволит полицейским штрафовать нарушителей ПДД на основании видео, предоставленного свидетелями. Тот, кто зафиксирует нарушение на камеру, может рассчитывать на вознаграждение — ему выплатят часть наложенного на водителя штрафа в размере 10%. На этой неделе документ выносится на общественное обсуждение, на котором будут присутствовать не только авторы и их коллеги, но и представители общественных организаций, СМИ, сообщил нардеп Александр Куницкий. А обсудить есть что.

Как подчеркивают авторы законопроекта, а к его написанию приложили руку 34 депутата, они намерены разрешить штрафовать водителей за серьезные нарушения, такие как:

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение двойной сплошной полосы;

парковка на местах для инвалидов;

пересечение железнодорожных переездов;

нарушение правил парковки;

скрытие с места совершения ДТП.

Депутаты уверены: найдутся те, кто захочет подзаработать. Например, если в день фиксировать по пять нарушений правил парковки, за которые предусмотрены штрафные санкции в размере от 340 грн, то можно заработать от 170 грн, просто предоставив соответствующие доказательства полицейским. Чем больше зафиксированных правонарушений, тем выше сумма заработка.

Правда, что касается нарушения правил парковки, этот вопрос спорный, есть альтернативный законопроект. Автор — депутат от партии "Голос" Александра Устинова предлагает убрать фиксацию нарушения парковки, так как в спальных районах, где отсутствуют парко-места, некоторые граждане по нескольку раз в день могут фиксировать нарушение одним и тем же автомобилем.

Но в общем, авторы считают, что только благодаря таким мерам можно будет навести порядок на дорогах.

"Когда водители будут знать, что их нарушение на дороге могут записать на видео и отправить полиции, они будут осторожнее. Увы, у нас есть немало недобросовестных водителей, и этот законопроект написан для сохранения жизни, а не для заработка", — подчеркнул один из соавторов, нардеп Александр Савченко .

Гражданский контроль

Граждане по-разному воспринимают этот законопроект. Одни считают, что это стукачество на ближнего. Другие уверяют, что если не нарушать ПДД, то нечего и бояться. И данная мера хороша, так как действительно урезонит особенно наглых водителей, которые то и дело создают аварийные ситуации на дорогах. А кто-то уже потирает руки, предвкушая неплохой заработок.

"Реально, сяду у окна и буду фоткать "летунов" на светофоре на перекрестке. Я за день таких вижу по штук двадцать. Можно и не работать, если каждый день фиксировать нарушения", — мечтает киевлянин Валерий Луговой .

Зато люди, связанные с безопасностью дорожного движения, обеими руками за данную идею. Ведь сегодня водители, вооружившись разнообразными автоприложениями, которые сообщают им не только о стационарных постах полиции на дороге, но и о временных, все-таки соблюдают правила, проезжая данные участки.

"По сути, сегодня полностью отсутствует контроль на дорогах со стороны правоохранителей. Вариант с ними встретиться есть только утром или же вечером. Днем их просто нет. А если нет — значит можно ехать кто как хочет. Более того, приложения сообщают и о постах полиции, и о том, где взвешивают транспорт на подъезде к городу, которые объезжают дальнобойщики. Как только украинцы оказались в смартфоне и появилась масса приложений, тут же все ранее применяемые меры профилактики нарушений ПДД перестали быть эффективными. Поэтому полиция ищет альтернативные методы воздействия на нарушителей", — рассказывает Владимир Караваев .

Анонимность гарантирована

Снимать можно будет только на специальные устройства, которые позволяют провести идентификацию пользователя через "Дію" и гарантировать целостность и подлинность этих материалов, которые тоже будут фиксировать время и GPS-координаты нарушения.

Основатель приложения Алексей Афонин уверяет, что фиксация нарушения не займет много сил и времени. Водитель включает приложение в смартфоне, устанавливает телефон на панели приборов и, когда видит нарушение, на несколько секунд прикасается к экрану. Видео сохраняется, и водитель его может направить патрульным. Остается только ввести номер нарушителя и выбрать тип нарушения. В следующую секунду видео появится на сервере в полиции.

Тестовая версия приложения, предназначенного для съемок нарушений ПДД, работает уже почти год и приносит свои плоды. Уже есть решения судов, вынесенные на основании данного видео, вот только пока никого не вознаграждают, да и процедура привлечения к админответственности нарушителя растягивается на месяцы, хотя после принятия законопроекта это все займет намного меньше времени, подчеркивает разработчик программы.

"Мы продумали, чтобы для суда в фото и видео была вся необходимая информация — время, дата, локация. Пишутся защищенные ролики, которые подтягивают необходимую информацию, которую нельзя подделать. А главное — мобильное приложение нельзя взломать, оно защищено на уровне Монобанка или же ПриватБанка", — рассказывает "Вестям" Алексей Афонин .

Установить приложение можно будет бесплатно. И будет возможность автору видео получить 10% от уплаченного нарушителем штрафа. Это не столько мотивация, сколько контроль работы полиции. То есть когда человек получит деньги, он поймет, что нарушитель наказан.

"К тому же полиция не сможет взять и удалить записанное видео — оно останется на мобильном телефоне заявителя, и это гарантирует равенство перед законом всех. Если нарушил ПДД министр, депутат, а не только обычный гражданин, он заплатит штраф на основании видео. Анонимность записавшего нарушение гарантируется", — отметил Алексей Афонин .

Сегодня приложение установлено у 30 тысяч автолюбителей по всей Украине, подчеркивает разработчик. Фиксируются нарушения, и в полицию они поступают от имени общественной организации. Самые распространенные — это проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение рядности, проезд перекрестков.